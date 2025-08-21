Голливуд давно привык удивлять громкими романами, но особенного внимания заслуживают истории, когда сердце звезды покоряет русская красавица. Эти сюжеты похожи на фильм, где случайная встреча меняет все. Иногда на годы, иногда всего на несколько месяцев, но всегда с блеском, шиком и долей драмы.
1. Эдриан Броуди и Лара Лието
В 2012 году оскароносный «Пианист» Эдриан Броуди влюбился в Лару Лието (настоящее имя Лариса Тяка) — московскую модель, которая давно живет в Монако. Их роман начался на Каннском кинофестивале и несколько лет был украшением светских хроник.
Лара младше Броуди на 20 лет, и поклонники гадали: станет ли русская возлюбленная той самой женщиной, которая наконец образумит холостяка. Однако пара распалась. Сейчас Эдриан состоит в отношениях с Джорджиной Чапман, бывшей женой Харви Вайнштейна. Лието встречается с первой ракеткой мира Янником Синнером.
2. Джаред Лето и Валерия Кауфман
Фронтмен 30 Seconds to Mars одно время регулярно посещал Россию и с 2015 по 2022 год его сердце было занято Валерией Кауфман. Модель родом из Москвы, входила в список 50 лучших манекенщиц мира и даже удостоилась титула «новая Твигги» от Патрика Демаршелье.
Их отношения были окутаны тайной: ни Джаред, ни Валерия официально ничего не подтверждали. Но папарацци каждый раз ловили их на прогулках и совместном шопинге. Поначалу считали, что причиной расставания пары стала сильная занятость Лето, но выяснилось, что девушка нашла себе более выгодную партию, французского бизнесмена с русскими корнями Дмитрия Варсано.
3. Брэдли Купер и Ирина Шейк
После расставания с Криштиану Роналду Ирина Шейк недолго оставалась одна. Уже через месяц ее увидели в компании Брэдли Купера, и их роман развивался с кинематографической скоростью.
Через полгода они съехались, а еще спустя время у пары родилась дочь Леа. Купер, говорят, даже начал учить русские колыбельные. Однако через четыре года, в 2019-м, отношения завершились. В настоящее время Ирина Шейк встречается с Томом Брэди, бывшим игроком в американский футбол. А Купер — с моделью Джиджи Хадид.
4. Мэл Гибсон и Оксана Григорьева
История Мэла Гибсона и пианистки Оксаны Григорьевой напоминала сначала сказку, а потом больше стала похожа на драму с элементами триллера. Оксана училась в Лондоне, была замужем за Тимоти Далтоном, но позже оказалась в объятиях Гибсона, который ради нее разрушил свой 28-летний брак.
Вскоре у пары родилась дочь, но семейное счастье сменилось громкими скандалами и обвинениями в насилии. В итоге суд обязал Гибсона выплачивать алименты до совершеннолетия их ребенка.
5. Микки Рурк и Ирина Коряковцева
Звезда «9 ½ недель» давно славится своей любовью к России и русским вечеринкам. Сначала он встречался с моделью Анастасией Макаренко, а позже его сердце покорила танцовщица Ирина Коряковцева.
Говорят, познакомились они в Москве, куда Рурк часто приезжал на спортивные события и боксерские бои. Их союз казался скорее легким приключением, чем брачным проектом, но внимание публики пара точно привлекла.
6. Джонни Депп и Юлия Власова
После громкого развода с Эмбер Херд Джонни Депп долгое время не появлялся в светских хрониках. Но все изменилось, когда рядом с ним оказалась российская модель и бьюти-мастер Юлия Власова.
Разница в возрасте впечатляющая — более 30 лет, но это не мешало Деппу и Юлии проводить время вместе. Фанаты внимательно следили за новой спутницей голливудской звезды, ведь это была первая серьезная связь после скандалов, Власова даже намекала на помолвку. Но в январе 2025 года она сообщила о расставании с актером, которого к тому времени уже заподозрили в романе с испанкой Джесс Бордиу.
7. Том Круз и Эльсина Хайрова
Звезду фильма «Миссия невыполнима» в декабре 2023 года заметили в обнимку с экс-супругой российского бизнесмена Дмитрия Цветкова Эльсиной Хайровой. Пара появилась на вечеринке и удивила всех присутствующих. Но отношения закончились, едва начавшись. По некоторым данным, Том Круз остыл к красавице из-за внимания, которое было приковано к ним, ведь Эльсина — еще и дочь экс-депутата Госдумы Рината Хайрова.
На данный момент 63-летнему Крузу приписывают роман с 37-летней Аной де Армас. Слухи возникли после совместных фото и появлении актеров на концерте Oasis в Лондоне.
8. Леонардо ДиКаприо и Анна Вьялицына
У Лео есть давняя слабость — он редко выходит за рамки модельного подиума, выбирая себе подруг. После романов с Жизель Бундхен и Бар Рафаэли в его жизни появилась русская красавица Анна Вьялицына. Их союз выглядел эффектно, но недолго — ДиКаприо всегда тяготел к статусу холостяка и до встречи с Витторией Черетти придерживался того самого «правила 25», о котором шептал весь Голливуд.
Эти истории — о страсти, амбициях и том самом магнетизме, когда встречаются разный опыт, менталитет и темперамент. И пусть не все романы выдержали испытание временем, они навсегда остались частью легенды о том, как легко любовь стирает границы и превращает реальную жизнь в кино.