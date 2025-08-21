Разница в возрасте впечатляющая — более 30 лет, но это не мешало Деппу и Юлии проводить время вместе. Фанаты внимательно следили за новой спутницей голливудской звезды, ведь это была первая серьезная связь после скандалов, Власова даже намекала на помолвку. Но в январе 2025 года она сообщила о расставании с актером, которого к тому времени уже заподозрили в романе с испанкой Джесс Бордиу.