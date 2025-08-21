Ричмонд
Умер сценарист Мишель Фесслер

Ему было 70 лет
Мишель Фесслер
Мишель ФесслерИсточник: Legion-Media.ru

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Французский сценарист и режиссер Мишель Фесслер умер на 71 году жизни. Об этом сообщает портал Ecran Total со ссылкой на агента кинематографиста.

«Его карьера пересекалась с различными брендами, ни один из которых не был однозначно связан с Парижем, что, безусловно, связано с тем, что он провел часть своего детства в Африке», — заявил агент Даниэль Д’Антони, проработавший с Фесслером более 25 лет.

Согласно его данным, Мишель Фесслер умер 19 августа после борьбы с опасной формой рака.

Карьера Фесслера в качестве сценариста началась в 1990-х годах. Он написал сценарии к таким фильмам, как «Насмешка» (Ridicule, 1996) и «Птицы 2: Путешествие на край света» (La Marche de l’empereur, 2005), оба из которых были номинированы на «Оскар». Полнометражный фильм «Бемби. История жизни в лесу» (Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois, 2024) стал дебютным фильмом Мишеля Фесслера как режиссера.