Сидни Суини ответила на хейт мыла, сделанного с использованием воды из ее ванны

Актрису обвинили в поощрении извращенных фантазий мужчин, однако сама Сидни долгое время никак на это не реагировала. Недавно актриса все же ответила на критику нового продукта. Суини заявила: «Комментарии оставляли в основном девушки, что довольно забавно. Идея с водой из ванны Джейкоба Элорди им очень понравилась». Актриса сослалась на свечи Jacob Elordi’s Bathwater, которые продавались в рамках промокампании фильма «Солтберн».