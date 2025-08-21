Ричмонд
Сидни Суини ответила на хейт мыла, сделанного с использованием воды из ее ванны

Актриса отметила, что комментарии оставляли в основном девушки
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: www_gazeta_ru

В новом интервью актриса Сидни Суини рассказала о своем спорном сотрудничестве с брендом Dr. Squatch. Ранее в этом году компания Natural Body Care объявила, что совместно со звездой создала мыло, приготовленное из воды, которую та использовала для своей ванны. Как только новость о необычном товаре появилась в социальных сетях, она вызвала волну общественного недовольства.

Актрису обвинили в поощрении извращенных фантазий мужчин, однако сама Сидни долгое время никак на это не реагировала. Недавно актриса все же ответила на критику нового продукта. Суини заявила: «Комментарии оставляли в основном девушки, что довольно забавно. Идея с водой из ванны Джейкоба Элорди им очень понравилась». Актриса сослалась на свечи Jacob Elordi’s Bathwater, которые продавались в рамках промокампании фильма «Солтберн».

Знаменитость презентовала собственное мыло Sydney’s Bathwater Bliss 29 мая, старт продаж состоялся 6 июня. Несмотря на критику и обвинения, весь товар был распродан за несколько минут.

Ранее рэперша Lizzo высмеяла обвиненную в расизме звезду «Эйфории».