Майки Мэдисон призналась, что хочет «побыть в одиночестве» после успеха «Аноры»

Актриса заявила, что считает себя интровертом
Майки Мэдисон
Майки МэдисонИсточник: Legion-Media.ru

В этом году Майки Мэдисон получила «Оскар» за свою роль в фильме Шона Бейкера «Анора». В марте ей исполнилось всего 26 лет, она стала первой актрисой поколения Z, получившей «Оскар», и девятой по возрасту победительницей в категории «Лучшая женская роль». После оглушительного успеха жизнь девушки полностью изменилась, о чем она откровенно рассказывает.

«Я чувствую, что все вокруг меня изменилось, и, думаю, это усиливает мою потребность иногда немного замыкаться в себе, — недавно призналась Майки. — Я чрезвычайно замкнутая, но у меня также есть большая тяга к приключениям. Я всегда чувствовала этот конфликт, но в последнее время он обострился».

Мэдисон также поделилась мыслями о том, что она как интроверт предпочитает проводить время дома в спокойной обстановке и никогда не жалеет о том, что пропустила вечеринку или шумный ужин. Однако общество, по ее мнению, часто давит и буквально заставляет ее (и других людей с такими же приоритетами) спрашивать себя: «Должен ли я тоже жить настолько активной жизнью и всегда быть в компании, чтобы быть счастливым?».

Ранее стало известно, что звезда «Аноры» может сыграть главную роль в «Социальной сети 2».