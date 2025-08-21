Майки Мэдисон призналась, что хочет «побыть в одиночестве» после успеха «Аноры»

Мэдисон также поделилась мыслями о том, что она как интроверт предпочитает проводить время дома в спокойной обстановке и никогда не жалеет о том, что пропустила вечеринку или шумный ужин. Однако общество, по ее мнению, часто давит и буквально заставляет ее (и других людей с такими же приоритетами) спрашивать себя: «Должен ли я тоже жить настолько активной жизнью и всегда быть в компании, чтобы быть счастливым?».