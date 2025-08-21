Ричмонд
Джейкоб Элорди рассказал о сложностях на съемках «Франкенштейна»

Артист заявил, что у него не было времени даже на еду
Джейкоб Элорди
Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media.ru

Джейкоб Элорди стал новым Франкенштейном в кино после того, как Эндрю Гарфилд неожиданно отказался от роли, сославшись на проблемы с расписанием. На создание нового монстра у режиссера, гримеров и костюмеров было всего девять недель, но им удалось успешно справиться с задачей и сделать идеального персонажа.

Недавно Элорди признался: для того, чтобы полностью вжиться в этот образ, он ежедневно проводил больше 10 часов в гримерном кресле.

Кадр из фильма «Франкенштейн»
Кадр из фильма «Франкенштейн»

В дни съемок Джейкоб должен был приходить в трейлер примерно в десять часов вечера и сидеть в гриме всю ночь, чтобы перевоплотиться в монстра.

«Когда снимаешь такой фильм, как этот, время уходит впустую. У меня не было часов, и я просто ждал, пока приедет внедорожник. Это означало, что пора уходить. Я не завтракал, не обедал и не ужинал и не мыслил категориями “утро”, “день”, “ночь”. Это все превращалось в один долгий промежуток времени», — заявил Элорди.

Режиссер Дель Торо отметил, что Элорди был настоящим профессионалом на протяжении всех съемок.

«Он ни разу не подошел ко мне и не пожаловался, — подчеркнул режиссер в новом интервью. — Он ни разу не пришел ко мне и не сказал: “Я устал. Я голоден. Можно мне идти?” А ведь ему пришлось терпеть 20-часовой рабочий день».

Ранее стало известно, что Джейкоб Элорди расстался с возлюбленной после 4 лет отношений.