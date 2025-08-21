Ричмонд
По «Бесприданнице» Островского снимут детективный сериал

Создателем новой экранизации пьесы Островского выступит Александр Стриженов

Началась работа над сериалом «Бесприданница». Сообщается, что историю, придуманную Александром Островским, адаптируют под современные темы. Новый сюжет расскажет о том, что случилось после гибели Ларисы Огудаловой. Напомним, эту героиню в «Жестоком романсе» сыграла Лариса Гузеева.

Кто исполнит главные роли в предстоящем сериале, пока неизвестно. Автором идеи и режиссером проекта выступает Александр Стриженов («Любовь-морковь»). Сценарий он напишет в соавторстве с Ириной Павловой.

«В “Бесприданнице” Островского с гибелью Ларисы закончилась только ее история, а для всех остальных персонажей сюжет не окончен, потому что свидетелей гибели девушки нет, и наутро к “уважаемым людям” придет полиция», — рассказал Стриженов.

Известно, что в сериале появится следователь, в биографии которого найдется много неприятных моментов. Несмотря на личные проблемы, в том числе, «комплекс вины», он постарается добиться правды, пусть даже неудобной для всех.

Снимать сериал будут в Твери и Тверской области летом 2026 года.

Работу над проектом ведет компания «Марс Медиа».

Самой известной экранизацией пьесы Островского «Бесприданница» считается фильм «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. Роль Ларисы Огудаловой в нем исполнила Лариса Гузеева, а богача Сергея Паратова сыграл Никита Михалков.