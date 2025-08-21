Началась работа над сериалом «Бесприданница». Сообщается, что историю, придуманную Александром Островским, адаптируют под современные темы. Новый сюжет расскажет о том, что случилось после гибели Ларисы Огудаловой. Напомним, эту героиню в «Жестоком романсе» сыграла Лариса Гузеева.
Кто исполнит главные роли в предстоящем сериале, пока неизвестно. Автором идеи и режиссером проекта выступает Александр Стриженов («Любовь-морковь»). Сценарий он напишет в соавторстве с Ириной Павловой.
«В “Бесприданнице” Островского с гибелью Ларисы закончилась только ее история, а для всех остальных персонажей сюжет не окончен, потому что свидетелей гибели девушки нет, и наутро к “уважаемым людям” придет полиция», — рассказал Стриженов.
Известно, что в сериале появится следователь, в биографии которого найдется много неприятных моментов. Несмотря на личные проблемы, в том числе, «комплекс вины», он постарается добиться правды, пусть даже неудобной для всех.
Снимать сериал будут в Твери и Тверской области летом 2026 года.
Работу над проектом ведет компания «Марс Медиа».
Самой известной экранизацией пьесы Островского «Бесприданница» считается фильм «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. Роль Ларисы Огудаловой в нем исполнила Лариса Гузеева, а богача Сергея Паратова сыграл Никита Михалков.