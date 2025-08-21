Мария Куликова рассказала о своих отношениях с 14-летним сыном Иваном. Актриса стала мамой в зрелом возрасте, поэтому всегда особое внимание уделяет наследнику и их взаимоотношениям.
«У меня было долгожданное осознанное материнство. Я абсолютно сумасшедшая мамаша и растворилась в этой истории, но никому не рассказываю и не показываю этого, если я в кругу коллег, друзей или знакомых. Даже с иронией об этом говорю, как будто бы это все для меня не основная история. А это вообще мой стержень», — призналась артистка в интервью «Каравану историй».
Она отметила, что не относится к тем женщинам, которые постоянно говорят о своих детях и всем их показывают. Звезда «Склифосовского» отмечает, что эта тема для нее очень сокровенная. При этом она называет себя беспокойной матерью, потому что боится, что чего-то не додаст Ивану.
«Я беспокойная, но себя сдерживаю максимально, потому что боюсь показаться окружающим такой же. Это проявляется в том, что бесконечно у меня комок в сердце: “Что? Как? Достаточно ли много я ему даю? Достаточно ли интересные экскурсии придумываю?” Я Ваню затюкала поездками, театрами. Боюсь, что просто отобью у него желание узнавать новое», — говорит Куликова.
Она признается, что вместе с сыном проживет то детство, о котором сама мечтала. «Чтобы со мной разговаривали, читали вслух, путешествовали вместе, совершали какие-то глупости и какие-то нелепые вещи», — подчеркивает звезда. Актриса старается быть внимательным родителем, ведь ее отец и мама были заняты работой и уделяли ей мало времени.
Она также благодарна Ивану за то, то у них дружеские и доверительные отношения. Куликова называет их связь особенной.
«Я Ване, кстати, благодарна за то, что он меня не сторонится. Не знаю, может быть, это до поры до времени, но пока мы с ним прямо такие друзья. И пока нет этого: “Закрой дверь!” Он очень внимательный парень, мне с ним интересно», — призналась знаменитость.
Напомним, Мария Куликова родила Ивана от первого мужа, актера Дениса Матросова. В 2014 году звезды расстались. Несколько лет назад актриса во второй раз вышла замуж. По слухам, ее мужем стал актер Виталий Кудрявцев.