Жена Ивана Янковского показала милое видео со свидания с актером

Диана Пожарская показала, как они вместе выбирают десерты в кафе

Диана Пожарская вместе с мужем Иваном Янковским сходила на свидание в кафе. Актриса засняла себя с мужем в тот момент, когда они выбирали десерты.

Диана Пожарская и Иван Янковский, фото: соцсети
«А я что буду? — Ты взяла тарталетку с инжиром. Я буду ягодный чизкейк. Мы попробуем, поделимся», — вели диалог супруги.

Они пришли в кафе в повседневной одежде. Звезда сериала «Преступление и наказание» был одет в черное худи с капюшоном, а его жена — в худи и джинсовку. Пожарская собрала волосы и отказалась от макияжа.

Диана Пожарская и Иван Янковский на свидании, фото: соцсети
Звезда сериала «Отель Элеон» также показала их с мужем блюда. Они выбрали десерты и взяли кофе. Кроме того, Янковский запечатлел супругу с красивой чашкой со словами «счастье есть».

Напомним, Иван Янковский и Диана Пожарская в 2021 году сообщили о рождении сына Олега, которого назвали в честь деда артиста — советского актера Олега Янковского. Вскоре стало известно, что звезды тайно поженились.

Ранее Диана Пожарская ответила на слухи о второй беременности. 