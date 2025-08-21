Диана Пожарская вместе с мужем Иваном Янковским сходила на свидание в кафе. Актриса засняла себя с мужем в тот момент, когда они выбирали десерты.
«А я что буду? — Ты взяла тарталетку с инжиром. Я буду ягодный чизкейк. Мы попробуем, поделимся», — вели диалог супруги.
Они пришли в кафе в повседневной одежде. Звезда сериала «Преступление и наказание» был одет в черное худи с капюшоном, а его жена — в худи и джинсовку. Пожарская собрала волосы и отказалась от макияжа.
Звезда сериала «Отель Элеон» также показала их с мужем блюда. Они выбрали десерты и взяли кофе. Кроме того, Янковский запечатлел супругу с красивой чашкой со словами «счастье есть».
Напомним, Иван Янковский и Диана Пожарская в 2021 году сообщили о рождении сына Олега, которого назвали в честь деда артиста — советского актера Олега Янковского. Вскоре стало известно, что звезды тайно поженились.
Ранее Диана Пожарская ответила на слухи о второй беременности.