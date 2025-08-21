Дочь Шварценеггера опубликовала редкое фото с матерью и сестрой

Дочь голливудского актера, экс-политика Арнольда Шварценеггера снялась с матерью и сестрой во время семейного отдыха. Писательница Кэтрин Шварценеггер опубликовала редкое фото с родственниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Подписчики блогера активно прокомментировали ее пост: «Прекрасные девушки», «Тройная красота», «Великолепная семья», «Какое прекрасное фото», «Нет ничего важнее семьи», «Вы все прекрасны», «Шикарные леди», «Красавицы».
Звезда «Терминатора» в 1986 году женился на тележурналистке Марии Шрайвер. Она родила от актера дочерей Кэтрин и Кристину, а также сыновей Патрика и Кристофера. Экс-супруги после развода смогли выстроить нормальные отношения, иногда они встречаются на семейных праздниках. По словам артиста, он всегда будет благодарен Шрайвер за детей и прожитые вместе годы.
У экс-политика также есть внебрачный сын Джозеф, которого родила его домработница Милдред Патрисия Баэна. Мальчик появился в 1997 году, и только через 14 лет на семейной терапии с психологом артист признался своей жене, что является отцом подростка. По словам звезды «Терминатора», Шрайвер была «раздавлена» этой информацией и подала на развод. Шварценеггер по-прежнему винит себя за то, что причинил экс-супруге много боли.
