Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В санатории Кисловодска, где лечится Михаил Ефремов, раскупили все номера

В лечебно-профилактическом учреждении сообщили, что свободных номеров нет до конца октября
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

В санатории Кисловодска, где лечится заслуженный артист России Михаил Ефремов, туристы раскупили все номера до конца октября. Об этом пишет aif.ru.

«Сейчас мест нет. В данный момент ближайшая дата для бронирования — 31 октября», — рассказали в лечебно-профилактическом учреждении.

Ранее Михаила Ефремова заметили на лечении в Кисловодске. Отмечалось, что там актер проходит программу восстановления после бронхолегочных заболеваний. Также сообщалось, что Ефремов остановился в номере повышенной комфортности, который стоит 16 тысяч рублей в сутки.