В санатории Кисловодска, где лечится Михаил Ефремов, раскупили все номера

Ранее Михаила Ефремова заметили на лечении в Кисловодске. Отмечалось, что там актер проходит программу восстановления после бронхолегочных заболеваний. Также сообщалось, что Ефремов остановился в номере повышенной комфортности, который стоит 16 тысяч рублей в сутки.