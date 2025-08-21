Стартовали съемки фантастической комедии «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа». Режиссером фильма выступает Петр Тодоровский-мл.. В основе ленты лежит книга Владимира Аленикова, режиссера советского хита «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».
В новой истории Петя Васечкин, Вася Петров и Маша Старцева едут на экскурсию в Пятигорск и попадают в прошлое. Там она познакомятся с Лермонтовым и попытаются предотвратить его дуэль с Мартыновым.
«Герои обаятельные, история с юмором. Для меня это — возможность рассказать о практически ровесниках моей дочки. Взять абсолютно легендарных героев советского кино, осовременить их, при этом сохранив их очарование, и снять фильм, который я могу показать моему ребенку», — поделился Петр Тодоровский-мл..
В новой картине в Васечкина, которого в советском фильме играл Егор Дружинин, перевоплотится Дмитрий Калихов. Глеб Кулаков сыграет Петрова, а Машу — Адель Гудаускас.
Съемки пройдут в Пятигорске и Москве. Проектом занимается кинопрокатная компания Вольга и Киностудия Горького.
Фильм «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» выйдет в кинопрокат в 2026 году.