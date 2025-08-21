Ричмонд
Тодоровский снимает ремейк советского фильма про Петрова и Васечкина: первые кадры

Комедия «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» будет современным продолжением знаменитой дилогии
Глеб Кулаков на съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Глеб Кулаков на съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»

Стартовали съемки фантастической комедии «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа». Режиссером фильма выступает Петр Тодоровский-мл.. В основе ленты лежит книга Владимира Аленикова, режиссера советского хита «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».

В новой истории Петя Васечкин, Вася Петров и Маша Старцева едут на экскурсию в Пятигорск и попадают в прошлое. Там она познакомятся с Лермонтовым и попытаются предотвратить его дуэль с Мартыновым.

На съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
На съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Петр Тодоровский-мл. на съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Петр Тодоровский-мл. на съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»

«Герои обаятельные, история с юмором. Для меня это — возможность рассказать о практически ровесниках моей дочки. Взять абсолютно легендарных героев советского кино, осовременить их, при этом сохранив их очарование, и снять фильм, который я могу показать моему ребенку», — поделился Петр Тодоровский-мл..

Дмитрий Калихов, Глеб Кулаков и Адель Гудаускас на съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Дмитрий Калихов, Глеб Кулаков и Адель Гудаускас на съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»

В новой картине в Васечкина, которого в советском фильме играл Егор Дружинин, перевоплотится Дмитрий Калихов. Глеб Кулаков сыграет Петрова, а Машу — Адель Гудаускас. 

Дмитрий Калихов и Адель Гудаускас на съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Дмитрий Калихов и Адель Гудаускас на съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»

Съемки пройдут в Пятигорске и Москве. Проектом занимается кинопрокатная компания Вольга и Киностудия Горького.

Адель Гудаускас на съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Адель Гудаускас на съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»

Фильм «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» выйдет в кинопрокат в 2026 году.