Юлия Снигирь столкнулась с травлей после того, как начала встречаться с Евгением Цыгановым. В то время актер был в отношениях с Ириной Леоновой, с которой воспитывал семерых детей. Многие называли Снигирь разлучницей.
Звезды «Мастера и Маргариты» вместе уже десять лет. Однако 42-летнюю актрису до сих пор критикуют. Снигирь уверена, что хейтерам просто нечем больше заняться.
«Человеку, который занят своей жизнью, который чем-то занимается или что-то хорошо делает, некогда все это писать. У него нет на это времени. Из чего я делаю вывод, что людям, которые активно так что-то пишут, — ну им просто нечем заняться», — рассказала она в подкасте «Разберемся».
Снигирь отметила, что порой читает комментарии недоброжелателей. Она не скрывает, что ей неприятны подобные высказывания. Однако артистка старается не принимать все близко к сердцу.
Напомним, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов оформили свои отношения в 2019-м. За три года до этого у пары родился сын Федор.
Ранее Юлия Снигирь вспомнила начало романа с состоявшим в отношениях Цыгановым.