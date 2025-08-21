Наталия Орейро показала, как выглядела в юности

Орейро родилась в 1977 году в уругвайской столице Монтевидео. Ее отец был продавцом, а мать — парикмахером. В детстве будущая звезда занималась в театральной студии и снималась в рекламе. К 16 годам в ее актерском портфолио были ролики для таких компаний, как Coca-Cola, Pepsi и Johnson&Johnson.