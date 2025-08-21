Ричмонд
Актриса опубликовала снимки, снятые в юности
Актриса, певица Наталия Орейро показала, как выглядела в юности. Звезда «Дикого ангела» поделилась архивными снимками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Несмотря на прогноз забвения… ты», — подписала кадры артистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Невероятно прекрасна», «Какая малышка», «Самая красивая женщина в мире», «С детства идеальна», «Боже, красавица», «Какая милая», «Кукла», «Шикарная внешность», «Прелестная девочка».

Орейро родилась в 1977 году в уругвайской столице Монтевидео. Ее отец был продавцом, а мать — парикмахером. В детстве будущая звезда занималась в театральной студии и снималась в рекламе. К 16 годам в ее актерском портфолио были ролики для таких компаний, как Coca-Cola, Pepsi и Johnson&Johnson.

Переехав в Буэнос-Айрес, Орейро начала работать виджеем на телеканале MTV и играть эпизодические роли в сериалах. В 1996 году к актрисе пришел успех благодаря съемкам в шоу «Богатые и знаменитые».

В возрасте 18 лет она записала саундтрек к романтической комедии «Аргентинец в Нью-Йорке» и познакомилась с продюсером Густаво Янкелевичем. Он помог Орейро выпустить сольный альбом «Natalia Oreiro» и предложил ей сыграть Милагрос в сериале «Дикий ангел». Эта роль стала самой узнаваемой в карьере артистки.