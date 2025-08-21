Бывшая жена Венсана Касселя показала фигуру в бикини

Звезды познакомились в 2016 году, через два года они поженились, а в апреле 2019 года у супругов родилась общая дочь, которую они назвали Амазони. Экс-супруги официально не говорили о разводе, об этом в апреле 2023 года сообщили таблоиды, ссылаясь на близкое окружение пары. Кассель съехал от жены еще в марте того же года. По слухам, измена модели стала поводом для расставания.