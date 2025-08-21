Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

88-летняя звезда «Служебного романа» рассказала о своем статусе пенсионера

Актриса Светлана Немоляева призналась, что продолжает работать в театре, несмотря на статус пенсионера
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала себя липовым пенсионером из-за работы в театре. Ее цитирует Teleprogramma.org.

88-летняя звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» с 1959 года служит в Московском академическом театре имени Маяковского. Актриса участвует во многих постановках из текущего репертуара учреждения.

«Я пока липовый пенсионер. Естественно, что я получаю пенсию, но я и работаю», — заявила Немоляева.

Артистка призналась, что продолжает служить в театре не из-за нужды в деньгах, а по зову души. В то же время она отказалась отвечать на вопрос журналистов о размере пенсии и о том, хватает ли этой суммы на жизнь.

«Вы знаете, мне этот вопрос не очень нравится. Он некорректный. Я живу нормально», — подытожила Немоляева.

Ранее народный артист России Александр Пашутин оценил слова Родниной о пенсиях.