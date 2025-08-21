Действие второго сезона разворачивается спустя год после событий первой части. Николай оказывается в космической тюрьме, а Барагозин, запертый в теле робота, сталкивается с собственными трудностями. Их новым противником становится Галя — голографическая жена Павла, заместителя Барагозина. Пока ее муж занимает второстепенную позицию, именно Галя стремится к власти: сначала она манипулирует Павлом, а затем переселяется в тело могущественного Барагозина и превращается в настоящего лидера, бросая вызов Николаю и самому роботу-Барагозину.