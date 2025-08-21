Ричмонд
«Кибердеревня»: что известно о датах выхода 2 сезона сериала

«Кибердеревня» снова готовится к возвращению на экраны — создатели уже подтвердили продолжение проекта. Рассказываем, что известно о втором сезоне и когда стоит ждать премьеру».
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Кибердеревня
Кадр из сериала «Кибердеревня»

Сатира на деревенскую жизнь и футуристичные технологии сделала «Кибердеревню» одним из самых обсуждаемых российских сериалов последних лет. После выхода первого сезона интерес к проекту только вырос, и теперь зрителей волнует главный вопрос — каким будет продолжение. 

В статье мы разберем, подтвержден ли второй сезон и когда его ждать, расскажем о месте съемок, актерском составе и сюжетных подробностях. А еще поделимся интересными фактами о создании «Кибердеревни», которые помогут по-новому взглянуть на проект.

Когда выйдет 2 сезон сериала «Кибердеревня»: последние новости

Второй сезон «Кибердеревни» официально был анонсирован 19 сентября 2024 года, а съемки стартовали в ноябре того же года. По данным СМИ, премьера запланирована на осень 2025 года. Точной даты выхода пока не объявлено, однако создатели уверяют, что новые серии зрители увидят именно в этот период.

Где проходили съемки 2 сезона сериала «Кибердеревня»

Кадр из сериала Кибердеревня
Кадр из сериала «Кибердеревня»

Создатели «Кибердеревни» расширили географию проекта: для второго сезона команда отправилась в разные города России, чтобы воссоздать атмосферу сельского будущего и фантастических миров. Локации подбирали так, чтобы сочетать узнаваемую реальность и визуальные отсылки к космосу и киберпанку.

  • Москва, парк «Царицыно» — именно здесь снимали сцены «Иваново Голограммс», сочетающие историческую архитектуру и футуристические элементы.

  • Санкт-Петербург — в сериале он превращается в одну из ключевых планет под названием Юпитербург.

  • Ярославская область — стала площадкой для съёмок города Церерска, воплощающего атмосферу провинции будущего.

  • Подмосковье — использовалось для эпизодов с сельскими и пригородными пейзажами.

  • Ижевск — съемочная группа задействовала городские локации для отдельных сюжетных линий.

  • Камчатка — здесь создавался постапокалиптический Плутон с его суровыми пейзажами.

  • Село Кисьва Рязанской области — именно оно стало основным прототипом «деревни будущего» и использовалось для сцен деревенской жизни.

Кто снимался во 2 сезоне сериала «Кибердеревня»

Сергей Чихачев в роли Николая в сериале Кибердеревня
Сергей Чихачев в роли Николая в сериале «Кибердеревня»

Актерский состав второго сезона сохранил ключевых героев, знакомых зрителям по первой части, при этом добавив новые линии и развитие персонажей. Центральные роли исполнили:

Что известно о содержании 2 сезона сериала «Кибердеревня»

Кадр из сериала Кибердеревня
Кадр из сериала «Кибердеревня»

Действие второго сезона разворачивается спустя год после событий первой части. Николай оказывается в космической тюрьме, а Барагозин, запертый в теле робота, сталкивается с собственными трудностями. Их новым противником становится Галя — голографическая жена Павла, заместителя Барагозина. Пока ее муж занимает второстепенную позицию, именно Галя стремится к власти: сначала она манипулирует Павлом, а затем переселяется в тело могущественного Барагозина и превращается в настоящего лидера, бросая вызов Николаю и самому роботу-Барагозину.

Авторы обещают возвращение на Цереру, где привычные элементы «лубочной Руси» дополняются современными деталями — от импортозамещения до проблем с нейронетом. Спокойствие в Церерске нарушит появление таинственной трещины, которая разделит жителей на два лагеря. Кроме того, зрители впервые увидят Юпитер и новый фантастический город Юпитербург.

Второй сезон будет состоять из десяти серий. 

Интересные факты о сериале «Кибердеревня»

Кадр из сериала Кибердеревня
Кадр из сериала «Кибердеревня»

Вот несколько любопытных деталей о создании сериала:

  • В основе сюжета лежат ролики в жанре киберпанк с YouTube-канала birchpunk, рассказывающие о роботах и технологически изменённой глубинке. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

  • Режиссером проекта выступил Сергей Васильев — создатель канала birchpunk и автор оригинальных короткометражек.

  • В сериале множество отсылок к кино: робот напоминает ВАЛЛ-И, а некоторые сцены перекликаются с «Чужим» Ридли Скотта.

  • Характер главного героя Николая собирательный, но во многом сформировался благодаря актерской игре Сергея Чихачева.

  • В проекте используется около 3000 кадров с графикой, в том числе полностью компьютерные эпизоды.

  • Для сцен «марсианских пустынь» съемочная группа выбрала село Барханы Астраханской области.

  • Над визуальными эффектами работала команда из примерно 100 специалистов и нескольких студий, создававших киберпанковскую часть сериала.