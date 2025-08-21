Ричмонд
Дакота Джонсон вышла в свет с матерью Мелани Гриффит в эффектных образах

Актрисы посетили премьеру романтической комедии в Лос-Анджелесе
Дакота Джонсон / Фото: соцсети
Дакота Джонсон / Фото: соцсети

В Лос-Анджелесе прошла премьера романтической комедии «Нескромные». Главные роли в фильме исполняют Адриа Архона и Дакота Джонсон. Компанию звезде «Материалистки» на мероприятии составила ее мать, Мелани Гриффит.

Дакота Джонсон блистала на красной дорожке в облегающем платье цвета металлик без рукавов и с открытыми плечами. Образ 35-летняя актриса дополнила бриллиантовыми серьгами-подвесками. Дакота выбрала для вечера легкий макияж и распущенные волосы с уложенной челкой.

Дакота Джонсон и Мелани Гриффит / Фото: соцсети
Дакота Джонсон и Мелани Гриффит / Фото: соцсети

68-летняя Мелани Гриффит выглядела элегантно в брючном костюме, состоящем из двубортного пиджака и струящихся широких брюк. Волосы актриса собрала в пучок.

Ромком «Нескромные» расскажет о молодой женщине, которая планирует развестись. Героиня ищет поддержки у своих женатых друзей и тем самым портит их отношения. Режиссером и сценаристом ленты выступил Майкл Анджело Ковино.

Ранее Дакота Джонсон в облегающем платье и с косой представляла фильм в Каннах.