Дакота Джонсон блистала на красной дорожке в облегающем платье цвета металлик без рукавов и с открытыми плечами. Образ 35-летняя актриса дополнила бриллиантовыми серьгами-подвесками. Дакота выбрала для вечера легкий макияж и распущенные волосы с уложенной челкой.