Светлана Ходченкова снялась в белом платье и спровоцировала слухи о свадьбе

Актриса показала себя в белом наряде во время отдыха на море

Светлана Ходченкова поделилась новыми фотографиями из отпуска. Актриса предстала перед камерой в длинном белоснежном платье с отрытыми плечами.

Звезда фильма «Маме снова 17» позировала, сидя на берегу моря и лежа на траве. Она распустила мокрые волосы и надела черные солнцезащитные очки. Актриса подписала снимки эмодзи в виде белого сердца. Поклонники 42-летней звезды предположили, что она тайно вышла замуж.

«Неужели это то, что я думаю?», «Как красиво», «Лучшая», — пишут комментаторы.

По слухам, Ходченкова проводит отпуск с возлюбленным, которого скрывает от публики.

Напомним, Светлана Ходченкова только один раз была замужем. Артистка пять лет прожила в браке с коллегой Владимиром Яглычем. Также четыре года она состояла в отношениях с Георгием Петришиным. После расставания с ним в 2016 году звезда перестала афишировать свою личную жизнь.

