49-летняя звезда «Кадетства» снялась в ультракоротком платье

Знаменитость рассказывала подписчикам, что после рождения дочери Майи смогла быстро восстановиться. Лишний вес ушел благодаря грудному вскармливанию и активному образу жизни — актриса не отказывала себе в любимых десертах и не занималась фитнесом, однако это не мешало ей худеть. Звезда по-прежнему не придерживается строгих диет, но старается не переедать на ночь. Однако Захарова подчеркивала, что с возрастом стало сложнее поддерживать себя в привычном весе.