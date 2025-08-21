Ричмонд
49-летняя звезда «Кадетства» снялась в ультракоротком платье

Актриса Елена Захарова показала фигуру в мини-платье

Актриса Елена Захарова снялась в ультракоротком платье. Звезда сериала «Кадетство» позировала на пляже и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), впечатлив подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Елена Захарова / фото: соцсети
Елена Захарова / фото: соцсети

«Море, буду скучать и ждать встречи с нетерпением. Если бы море было в Москве», — отметила артистка.

Пользователи соцсети активно прокомментировали ее пост: «Афродита», «С каждым днем все краше», «Безумно очаровательна», «Божественная», «Шикарная», «Великолепная», «Безумно красивая женщина», «Потрясающе выглядите», «Ну какая красотка», «С годами только лучше становитесь».

Знаменитость рассказывала подписчикам, что после рождения дочери Майи смогла быстро восстановиться. Лишний вес ушел благодаря грудному вскармливанию и активному образу жизни — актриса не отказывала себе в любимых десертах и не занималась фитнесом, однако это не мешало ей худеть. Звезда по-прежнему не придерживается строгих диет, но старается не переедать на ночь. Однако Захарова подчеркивала, что с возрастом стало сложнее поддерживать себя в привычном весе.

Ранее звезда «Кадетства» снялась в бикини на пляже.