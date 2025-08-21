У звезды «Универа» Станислава Ярушина обнаружили долг почти в 2 млн рублей

Актер и музыкант Станислав Ярушин не оплатил долг Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщает PostNews.
По данным издания, у знаменитости числится налоговая задолженность в 1 миллион 954 тысячи рублей. Если артист не оплатит долг, ему может грозить розыск судебными приставами и блокировка банковских счетов.
В июне 2025-го лейбл Анны Asti потребовал от Ярушина выплатить миллион рублей из-за нарушения авторских прав. Сам актер удивился иску.
По словам артиста, Asti посещала съемки его онлайн-проекта, где исполняются каверы, и хорошо относилась к нему. Артист отметил, что по-прежнему положительно относится к творчеству Анны и не хочет с ней ругаться.
Актер добавил, что звонил исполнительнице, но она не брала трубку. Он предположил, что причиной подачи искового заявления в суд стало то, что в проекте, который он ведет, другая исполнительница спела трек Asti «По барам» на татарском языке.