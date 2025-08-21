«Союзмультфильм» создаст два анимационных фильма на стихи Энтина

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» представит зрителям два короткометражных анимационных фильма на стихи поэта-песенника, писателя и драматурга Юрия Энтина, которому 21 августа исполнилось 90 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе «Союзмультфильма»
«Сейчас у нас в работе две короткометражные ленты по стихотворениям классика отечественной литературы, кино и мультипликации. Поэзия Юрия Энтина обладает удивительной магией — в ее простоте и легкости всегда кроется глубина смыслов, музыкальность и яркость образов», — сказал генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, чьи слова приводят в пресс-службе. Он добавил, что произведения Энтина остаются востребованными и вдохновляют кинематографистов и аниматоров на новые фильмы.
Один из разрабатываемых мультфильмов будет посвящен жизни светлячков. В то же время, сюжет второй ленты будет основан на стихотворении «Вода буль-буль», о значимости соблюдения личной гигиены.
Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Известен как автор стихов к песням из многих кинофильмов и анимационных фильмов: «Приключения Буратино», «31 июня», «Приключения Электроника», «Достояние республики», «Гостья из будущего», «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Ну, погоди!», «Незнайка с нашего двора». Музыку к песням писали Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Владимир Шаинский, Давид Тухманов, Максим Дунаевский, Марк Минков, Евгений Крылатов. В течение нескольких лет Энтин был автором и ведущим популярной детской передачи «Чунга-Чанга».