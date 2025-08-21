Марго Робби появилась на публике впервые после рождения сына

35-летняя знаменитость пришла на фотоколл фильма «Большое смелое красивое путешествие» 20 августа в Лос-Анджелесе. Актриса была запечатлена в компании своего коллеги Колина Фаррелла, который также сыграл в киноленте. Артистка выбрала для закрытого мероприятия черное полупрозрачное мини-платье с декольте и туфли на каблуках с ремешками. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.