Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марго Робби появилась на публике впервые после рождения сына

Актриса Марго Робби пришла на премьеру в компании актера Колина Фаррелла

Голливудская актриса Марго Робби появилась на публике впервые после рождения ребенка. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Марго Робби и Колин Фаррелл
Марго Робби и Колин ФарреллИсточник: Соцсети

35-летняя знаменитость пришла на фотоколл фильма «Большое смелое красивое путешествие» 20 августа в Лос-Анджелесе. Актриса была запечатлена в компании своего коллеги Колина Фаррелла, который также сыграл в киноленте. Артистка выбрала для закрытого мероприятия черное полупрозрачное мини-платье с декольте и туфли на каблуках с ремешками. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.

Марго Робби и Колин Фаррелл
Марго Робби и Колин ФарреллИсточник: Reuters

Ранее Марго Робби сравнили с Бритни Спирс.