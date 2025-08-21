Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Иван Твердовский снимет фильм «Я люблю тебя, папа»

Это будет психологический триллер про подростка, который узнает, что его отец был серийным убийцей, отметил режиссер
Иван И. Твердовский
Иван И. Твердовский

КАЛИНИНГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Режиссер Иван Твердовский снимет фильм «Я люблю тебя, папа» в жанре психологического триллера. Об этом Твердовский рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС на полях фестиваля дебютного и короткометражного кино «Короче».

«У меня [есть] фильм в производстве, долгожданный, “Я люблю тебя, папа”. Это психологическая история про подростка, который узнает, что его отец был серийным убийцей, и теперь ему нужно научиться заново его принимать», — рассказал собеседник агентства.

Сценарий к фильму Твердовский написал сам. Выбор такой тематики он объяснил тем, что давно хотел поработать в жанре психологического триллера.

«Мне захотелось выйти в этот жанр. Мне нравится сама тема и то напряжение, которое возникает. Это очень тонкая психологическая история, которой нам сейчас не хватает», — добавил режиссер.

Начало съемок запланировано на 2025 год, а выход в прокат — не ранее конца 2026 года.