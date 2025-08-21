18-летний сын Наоми Уоттс запрыгнул к отцу на плечи на прогулке по Лос-Анджелесу

18-летний сын Лива Шрайбера запрыгнул к нему на плечи во время прогулки по Лос-Анджелесу, и актер пошел так с Сашей по улице. В этот момент их снимала бывшая жена артиста Наоми Уоттс. Звезда «Кинг Конга» поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Эти двое», — воскликнула знаменитость.
Актриса также рассказала подписчикам, что их первенец поступил в Школу драматического искусства. Уоттс и Шрайбер вместе помогли сыну с переездом в общежитие и познакомились с его однокурсниками. По словам звезды, они оба верят, что Саша добьется успеха и даст им еще много поводов для гордости.
Уоттс родила двоих детей от Шрайбера, известного по ролям в фильмах «Сумерки», «Люди Икс: Начало. Росомаха». Помимо Саши, они также воспитывают 16-летнего Кая. Экс-супруги рассказывали в интервью, что были вместе 11 лет и смогли сохранить хорошие отношения после расставания, поэтому периодически встречаются и проводят время вместе с мальчиками. По словам актрисы, бывший муж — прекрасный отец, и она в любом случае не препятствовала бы его общению с сыновьями.
