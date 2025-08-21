Дженнифер Лопес стала блондинкой и восхитила фанатов: «Похожа на Мадонну»

20 августа вышел первый трейлер фильма «Поцелуй женщины-паука», в котором артистка сыграла роль кинодивы Ингрид Луны. В киноленте актриса появилась со светлыми волосами и ярким макияжем с черными стрелками и красными губами. Предположительно, артистка примерила парик для роли. Интернет-пользователи отметили, что певице идет блонд и сравнили ее с Мадонной, Джин Харлоу и Гвен Стефани.