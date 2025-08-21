Дженнифер Лопес стала блондинкой и восхитила фанатов: «Похожа на Мадонну»

Певица и актриса Дженнифер Лопес восхитила поклонников кардинально новым образом. Об этом сообщает издание Daily Mail.
20 августа вышел первый трейлер фильма «Поцелуй женщины-паука», в котором артистка сыграла роль кинодивы Ингрид Луны. В киноленте актриса появилась со светлыми волосами и ярким макияжем с черными стрелками и красными губами. Предположительно, артистка примерила парик для роли. Интернет-пользователи отметили, что певице идет блонд и сравнили ее с Мадонной, Джин Харлоу и Гвен Стефани.
«Вау, блондинка Дженни мне подходит», «Она как Джин Харлоу, смешанная с Гвен Стефани», «Никогда не думала, что Дженнифер Лопес может выглядеть как Мадонна, но она на нее похожа», — писали поклонники звезды.
