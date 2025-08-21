Ричмонд
Звезда «Эйфории» снялась в платье с «острой грудью» и спущенными лямками

Актриса Сидни Суини снялась в платье с глубоким декольте

Звезда «Эйфории», актриса Сидни Суини стала лицом нового выпуска журнала WSJ. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Сидни Суини / фото: соцсети
Сидни Суини / фото: соцсети

Знаменитость позировала в платье с «острой грудью» и спущенными лямками на плечах. Образ дополнили массивные серьги. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж. Стилизовала съемку Тонн Гудман, которая подобрала для актрисы наряды от брендов Miu Miu, Balenciaga, Versace, Stella McCartney, Alaïa и Dolce&Gabbana.

В конце июля звезда раскритиковали за «нацистскую пропаганду» из-за участия в рекламной кампании бренда American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»). Интернет-пользователи посчитали, что в рекламе American Eagle отсылает к идеям евгеники, нацизма и превосходства белой расы.