52-летняя Хайди Клум вышла на публику в облегающем кожаном платье

Модель Хайди Клум появилась на шоу в облегающем кожаном платье

Супермодель Хайди Клум вышла на публику в облегающем кожаном платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Хайди Клум / фото: соцсети
Хайди Клум / фото: соцсети

52-летняя знаменитость появилась на шоу в облегающем платье из черной кожи. Волосы она распустила, сделала легкие локоны и макияж с угольно-черными стрелками.

С 2019 года супермодель замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который моложе нее на 16 лет. Общих детей у пары нет.

У знаменитости четверо детей. Дочь Хелен (Лени) она родила в 2004 году от своего жениха, бизнесмена Флавио Бриаторе, но рассталась с ним еще во время беременности. Во втором браке с певцом Силом у супермодели родились двое мальчиков и девочка: сейчас Генри 19 лет, Йохану 18 лет, а Лу 15 лет. В 2009 году музыкант удочерил старшего ребенка жены, а через три года супруги развелись.

Звезда рассказывала поклонникам, что после 40 лет перестала сидеть на диетах и тренироваться «до изнеможения». Сейчас телеведущая следит за питанием, но не ограничивает себя в выборе блюд, а также поддерживает спортивную форму с помощью плавания, занятий с обручем и прыжков на батуте.

Ранее Хайди Клум снялась с мужем Каулитцем в честь шестилетия брака.