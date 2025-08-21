Жена Константина Крюкова показала редкое фото мужа с подросшей дочерью

Жена актера Константина Крюкова показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото мужа с подросшей дочерью, не скрывая ее лица. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Владелица собственной галереи современного искусства Алина Алексеева сняла их в ресторане, где отпраздновала свой день рождения.
«Затопило все побережье, чтобы мы оказались в нужном месте», — отметила именинница.
Звезда фильма «9 рота» в 2013 году женился на своей возлюбленной Алексеевой, а через 10 лет у супругов родился общий ребенок. Крюковы поделились новостью о пополнении в семье только через месяц, удивив поклонников. Жена артиста тщательно скрывала свою беременность, не публикуя фото с округлившимся животом в личном блоге и избегая светских мероприятий. Супруги пока так и не рассказали, какое имя дали дочери.
Для Крюкова девочка стала вторым ребенком. У актера также есть 17-летняя дочь Юлия от первого брака с Евгенией Варшавской. Пара развелась через год после рождения первенца, экс-супруги не давали интервью по этому поводу и не комментировали разные домыслы и слухи.
Артист признавался, что многое пропустил в жизни первенца из-за работы. Однако он никогда не забывал о девочке и старался постоянно поддерживать с ней общение. По словам Крюкова, старшая дочь выросла очень самостоятельным и целеустремленным человеком.
Ранее Константин Крюков пожаловался на хронический недосып из-за дочери.