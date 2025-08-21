Жена Константина Крюкова показала редкое фото мужа с подросшей дочерью

Звезда фильма «9 рота» в 2013 году женился на своей возлюбленной Алексеевой, а через 10 лет у супругов родился общий ребенок. Крюковы поделились новостью о пополнении в семье только через месяц, удивив поклонников. Жена артиста тщательно скрывала свою беременность, не публикуя фото с округлившимся животом в личном блоге и избегая светских мероприятий. Супруги пока так и не рассказали, какое имя дали дочери.