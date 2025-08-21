В прокат вышел фильм Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча»

«Над этой картиной Тигран работал весь прошлый год: снимал, монтировал. А до этого писал сценарий. В процессе работы мы несколько раз чуть не развелись. Естественно, как автор, я часто не соглашалась с тем, как Тигран превращает мой рассказ в сценарий. Но в итоге, как это обычно и случается, он оказался прав. Фильм получился несоизмеримо круче, глубже, веселее и одновременно грустнее, чем мой рассказ», — подчеркнула Маргарита Симоньян перед спецпоказом картины на фестивале «Евразия-Кинофест» в Сочи. — «Когда мы работали над фильмом, мы много смеялись и много плакали. И я уверена, что и вы сейчас увидите, как это бывает: где-то смеешься, где-то плачешь. Это фильм о человеке, о нас, о взрослом возрасте, о старом Адлере».