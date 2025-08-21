Жена Константина Эрнста с бровями-«ниточками» снялась в полупрозрачном платье

Софья Заика (в девичестве. — «Газета.Ru») официально стала супругой продюсера, который на 27 лет старше ее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Влюбленные предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью. У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей девочке Эрике восемь лет, младшей Кире семь лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, четыре года.