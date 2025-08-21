Ричмонд
Жена Константина Эрнста с бровями-«ниточками» снялась в полупрозрачном платье

Актриса Софья Эрнст поделилась кадрами из необычной фотосессии

Жена продюсера Константина Эрнста, актриса Софья Эрнст, снялась в полупрозрачном платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Софья Эрнст / фото: соцсети
Знаменитость позировала в черном полупрозрачном платье со шляпой. Ей также сделали грим с черными бровями- «ниточками», угольно-черными стрелками и шоколадными губами.

Несколько недель назад звезда стала лицом нового выпуска журнала Moodboard. Жена Константина Эрнста позировала в белом корсете с глубоким декольте и юбке с клетчатым принтом. Образ дополнил винтажный головной убор. Вместе с ней в кадре позировали трое детей в масках животных.

Софья Заика (в девичестве. — «Газета.Ru») официально стала супругой продюсера, который на 27 лет старше ее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Влюбленные предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью. У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей девочке Эрике восемь лет, младшей Кире семь лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, четыре года.