Памела Андерсон об отношениях с Лиамом Нисоном: «Невозможно не влюбиться»

Актриса Памела Андерсон подтвердила «химию» в отношениях с Лиамом Нисоном. Об этом она рассказала в интервью Dailу Mail.
«Он такой джентльмен, такой милый, такой щедрый и великодушный, такой обходительный и готовый поддержать, что, знаете, невозможно не влюбиться в него. Между нами действительно есть химия, и, знаете, он немного глуповат. У него мальчишеское чувство юмора. Да, он забавный. Не думаю, что на съемочной площадке мы слишком много шутили, но на репетициях мы дурачились и немного смеялись», — рассказала Андерсон.
По словам инсайдеров, 73-летний Лиам Нисон и 58-летняя Памела Андерсон в настоящее время «наслаждаются обществом друг друга», занимаясь продвижением фильма «Голый пистолет».
Накануне сообщалось, что актриса пришла на премьеру ленты в атласном синем платье с открытыми руками. Волосы ей уложили мягкой волной, и артистка отказалась от макияжа. Перед камерой она позировала с сыновьями от первого брака с Томми Ли: 29-летним Брэндоном и 27-летним Диланом. Возлюбленный актрисы, Лиам Нисон, стоял рядом с ней и со своими сыновьями: 28-летним Дэниелом и 30-летним Майклом от Наташи Ричардсон.
Ранее сообщалось, что Памела Андерсон начала продавать соленые огурцы с лепестками роз.