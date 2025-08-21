Миронов: «Бриллиантовая бабочка» позволит показать кино режиссеров со всего мира

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» позволит режиссерам других государств представить свое кино на большую аудиторию, тем самым заработав интерес зрителей. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился художественный руководитель Государственного театра наций народный артист РФ Евгений Миронов.
«Сегодня страны Евразии, которые охватывает премия, очень интенсивно развиваются в области кинематографа. Конечно, было бы интересно посмотреть их работы, посотрудничать, поскольку рынок Китая, Турции, Ирана, Узбекистана и других стран для нас тоже очень интересен. На мой взгляд, это прекрасная возможность для режиссеров показать свое кино», — сказал он.
Миронов также отметил, что благодаря созданию премии улучшатся взаимоотношения между странами в направлении кинематографа. «Премия не ограничивается только вручением наград и смотром фильмов, она является частью большего — Академии, которая объединит кинематографистов, в том числе начинающих, на мастер-классах и встречах для обмена опытом. Премия может дать стимул для взаимного международного сотрудничества. Нам есть чему поучиться и им есть что узнать от нас», — объяснил худрук.
По словам Миронова, сравнение «Бриллиантовой бабочки» с премией «Оскар» некорректно, так как Евразийская версия финансово помогает лауреатам. «Эта премия предполагает рабочий формат по взаимоотношениям между студиями разных стран, кроме того, лауреатам вручается приз денежный — это отличает ее от “Оскара” и является большой подмогой молодым режиссерам», — заключил он.
О «Бриллиантовой бабочке»
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. 24 ноября 2025 года в Москве пройдет первая торжественная церемония вручения награды. Учредители премии — Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.
Главная награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».
Цели награды, напомнили в Российском фонде культуры, — «поддержка, развитие и популяризация кинематографа, стимулирование производства качественных и содержательных кинофильмов, транслирующих евразийские, национальные и иные общечеловеческие духовно-нравственные ценности, которые объединяют народы и укрепляют роль культуры в формировании общественного сознания».