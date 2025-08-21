Миронов: «Бриллиантовая бабочка» позволит показать кино режиссеров со всего мира

Миронов также отметил, что благодаря созданию премии улучшатся взаимоотношения между странами в направлении кинематографа. «Премия не ограничивается только вручением наград и смотром фильмов, она является частью большего — Академии, которая объединит кинематографистов, в том числе начинающих, на мастер-классах и встречах для обмена опытом. Премия может дать стимул для взаимного международного сотрудничества. Нам есть чему поучиться и им есть что узнать от нас», — объяснил худрук.