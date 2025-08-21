Приставы не смогли взыскать с Дюжева долги за коммуналку

Так, приставам поступили материалы от мирового судьи Астрахани. В них указано, что актер не оплатил в установленный срок задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Сумма долга превышает 21 тыс. рублей. На основании поступивших материалов было открыто исполнительное производство. Из-за невозможности установить местонахождение должника, его имущества или получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей исполнительные производства прекращены (п. 3. ч. 1. ст. 46 закона «Об исполнительном производстве»).