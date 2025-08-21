В фильме Эдварда Каллена часто можно увидеть за рулём его фирменного Volvo, однако мало кто знает, что сам Роберт Паттинсон на тот момент не имел водительских прав. Управлять машиной он научился специально ради роли, а водительское удостоверение получил уже во время подготовки к съемкам. Интересно, что права были выданы в штате Орегон, где проходила основная часть работы над фильмом.