В 2008 году мир увидел фильм «Сумерки», который быстро превратился в культурный феномен. За красивыми кадрами, романтичной историей Беллы и Эдварда и мрачной атмосферой скрывался сложный и кропотливый процесс съемок.
В этой статье мы заглянем за кулисы и узнаем, как создавались «Сумерки»: какие особенности имел съемочный процесс, где и когда проходили съемки, а также каким был бюджет проекта, ставшего сенсацией мирового кинопроката.
Особенности съемочного процесса
Съемки «Сумерек» отличались необычной атмосферой: режиссер Кэтрин Хардвик стремилась передать мрачную и таинственную природу Форкса через каждый кадр. Команда использовала реальные локации вместо студийных декораций, чтобы усилить ощущение реализма.
Претенденты на роль Эдварда
Фильмы сняты по одноименным романам Стефани Майер. Во время работы над первой частью писательница представляла в образе Эдварда Каллена британского актера Генри Кавилла. Однако к моменту экранизации Кавилл был уже слишком взрослым, чтобы сыграть 17-летнего вампира.
Студия приступила к поиску подходящего исполнителя. В итоге роль Эдварда досталась Роберту Паттинсону, который идеально соответствовал возрасту персонажа и внешнему образу, описанному в книге, а также смог передать его мистическую притягательность и сложный характер.
Претенденты на роль Беллы
Дженнифер Лоуренс, будущая звезда «Голодных игр», в начале карьеры пробовалась на роль Беллы Свон в фильме «Сумерки». Актриса вспоминала, что ее сразу отклонили, не пригласив даже на второй тур. Позже она призналась, что жизнь могла бы сложиться совершенно иначе, если бы она получила эту роль.
Кроме Лоуренс, на роль Беллы претендовали и другие актрисы: Лили Коллинз, Эмили Браунинг и Мишель Трахтенберг. Однако режиссер Кэтрин Хардвик сразу остановила свой выбор на Кристен Стюарт, после того как увидела ее в фильме «В дикой природе». Стюарт прошла пробы, которые произвели на Хардвик неизгладимое впечатление. Так актриса стала идеальной кандидатурой на роль Беллы.
Цветные контактные линзы
В фильме «Сумерки» цвет глаз персонажей был важным элементом визуальной передачи книги. Вампиры носили контактные линзы соответствующих оттенков — золотистые или красные — чтобы подчеркнуть их сверхъестественную природу.
Неожиданно, но линзы приходилось носить и Кристен Стюарт: ее естественный зеленый цвет глаз не соответствовал книжному описанию Беллы, поэтому актриса носила коричневые линзы, чтобы сохранить верность оригиналу.
До старта съемок «Сумерек» у Роберта Паттинсона не было водительского удостоверения
В фильме Эдварда Каллена часто можно увидеть за рулём его фирменного Volvo, однако мало кто знает, что сам Роберт Паттинсон на тот момент не имел водительских прав. Управлять машиной он научился специально ради роли, а водительское удостоверение получил уже во время подготовки к съемкам. Интересно, что права были выданы в штате Орегон, где проходила основная часть работы над фильмом.
На съемках последней части были введены «штрафы» за нецензурную брань
Во время работы над заключительной частью саги в съемках участвовала юная актриса Маккензи Фой, сыгравшая дочь Беллы и Эдварда. Чтобы защитить девочку от грубых выражений, актеры и члены съемочной группы договорились не использовать брань на площадке.
Нарушителей ждал символический «штраф»: каждое нецензурное слово стоило взноса в специальную банку. В итоге собранные средства передали в Детскую больницу Святого Иуды.
Когда проходили съемки фильма «Сумерки»
Основные съемки картины длились 44 дня и завершились 2 мая 2008 года. Перед этим актеры провели более недели на репетициях. Режиссер Кэтрин Хардвик активно использовала ручную камеру, чтобы фильм выглядел более реалистично. Стефани Майер трижды приезжала на площадку: она консультировала команду по деталям сюжета и даже появилась в фильме в камео.
Чтобы движения вампиров выглядели пластичными и естественными, актеры занимались с хореографом и изучали повадки пантер. В качестве школьных локаций использовались здания средней школы Каламы и средней школы Мэдисона вместо настоящей школы Форкса. Другие сцены снимались в Сент-Хеленсе (Орегон), а часть пересъемки прошла позже в Пасадене (Калифорния).
Бюджет фильма «Сумерки»
Бюджет первой части саги составил 37 миллионов долларов. Фильм вышел в прокат 21 ноября 2008 года и демонстрировался до 2 апреля 2009-го, достигая максимума в 3649 кинотеатрах одновременно. За время мирового проката «Сумерки» собрали 393,6 миллиона долларов, из которых 192,7 миллиона пришлись на США, а еще 200,8 миллиона — на международный рынок.
В странах СНГ фильм шел с 23 января по 26 апреля 2009 года и заработал 3,57 миллиона долларов. Такой результат превысил все ожидания и сделал «Сумерки» одним из самых успешных проектов жанра.