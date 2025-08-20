На ВДНХ пройдет праздник кино с автокинотеатром под открытым небом

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Праздник кино с кинопоказами под открытым небом, квестами и экскурсиями по культовым кинолокациям ВДНХ пройдет в выставочном комплексе 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.
«Вход на большинство площадок бесплатный по предварительной регистрации. Мероприятие приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Гости главной выставки страны отправятся в путешествие по живой кинематографической летописи — от легендарных советских картин до ярких премьер», — говорится в сообщении.
В этот день гостей ожидают две бесплатные тематические экскурсии «КиноВДНХ» по территории выставки, на которой познакомят с самыми известными кинолокациями ВДНХ и мастерами кино. В Музее славянской письменности «Слово» организуют тематическую экскурсию «Мозаика из времени…», гостям которой расскажут об отечественных киношедеврах, вдохновленных выдающимися историческими событиями и героями прошлого. В Музее героизма пройдет показ документально-художественного фильма «Родина» режиссера Михаила Матросова об истории женского партизанского отряда. После показа состоится беседа с автором фильма, а также экскурсия по выставке «Добру служение», посвященной истории СВО.
C 21:30 до 01:00 на парковке «Октябрьская площадь» будет организован бесплатный автокинотеатр. В 21:30 начнется показ семейной комедии 2025 года «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым в главной роли. А в 23:30 гости смогут посмотреть комедию «Укради мою мечту» (2025 год) с Константином Крюковым и Софьей Каштановой. Для получения билета необходимо пройти регистрацию. В кинотеатре-лектории состоится показ короткометражных фильмов для собак, созданных с учетом особенностей их восприятия — зрения и остроты слуха.