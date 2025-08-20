На ВДНХ пройдет праздник кино с автокинотеатром под открытым небом

В этот день гостей ожидают две бесплатные тематические экскурсии «КиноВДНХ» по территории выставки, на которой познакомят с самыми известными кинолокациями ВДНХ и мастерами кино. В Музее славянской письменности «Слово» организуют тематическую экскурсию «Мозаика из времени…», гостям которой расскажут об отечественных киношедеврах, вдохновленных выдающимися историческими событиями и героями прошлого. В Музее героизма пройдет показ документально-художественного фильма «Родина» режиссера Михаила Матросова об истории женского партизанского отряда. После показа состоится беседа с автором фильма, а также экскурсия по выставке «Добру служение», посвященной истории СВО.