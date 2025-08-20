Рита Ора пришла на день рождения Тайки Вайтити в «голом» платье

Ричмонд
Рита Ора пришла на день рождения мужа в «голом» платье

Певица Рита Ора появилась на дне рождения мужа, режиссера Тайки Вайтити, в «голом» платье. Фото опубликованы в соцсети.

16 августа Тайка Вайтити отпраздновал 50-летие. В честь своего юбилея режиссер организовал вечеринку, на которую пригласил близких. Жена продюсера выбрала для мероприятия черное прозрачное макси-платье с драпировкой и декольте до талии. Рита Ора добавила к образу массивные браслеты, ожерелье и серьги. Певица уложила волосы в локоны и сделала макияж с черными стрелками, тенями и нюдовой помадой.

Несколько недель назад Рита Ора посетила мероприятие Coveteur GRWM в клубе Tryst в Нью-Йорке. Певица появилась на публике в рваном черном боди с кожаным поясом, капроновых колготках и ботфортах на каблуках с мехом. Поп-исполнительница завершила свой образ ожерельями, массивными браслетами и кольцами. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и помадой.