Рита Ора пришла на день рождения Тайки Вайтити в «голом» платье

Несколько недель назад Рита Ора посетила мероприятие Coveteur GRWM в клубе Tryst в Нью-Йорке. Певица появилась на публике в рваном черном боди с кожаным поясом, капроновых колготках и ботфортах на каблуках с мехом. Поп-исполнительница завершила свой образ ожерельями, массивными браслетами и кольцами. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и помадой.