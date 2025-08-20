Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

52-летняя Хайди Клум в крошечном бикини снялась для глянца

Модель Хайди Клум примерила крошечный купальник для глянца

Супермодель и телеведущая Хайди Клум примерила купальник для съемки в глянце. Фото опубликованы в соцсети.

Хайди Клум, фото: соцсети
Хайди Клум, фото: соцсети

52-летняя Хайди Клум стала героиней нового выпуска журнала Paris Match. На обложке журнала супермодель предстала в бикини оттенка сливочного масла. Телеведущая позировала с взъерошенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость стояла на фоне океана на Сен-Бартелеми. Автором съемки выступил фотограф Антуан Верглас.

В июле Хайди Клум в интервью изданию People рассказала о своем отношении к ботоксу и пластическим операциям. Супермодель призналась, что не против ботокса для сохранения молодости. По словам знаменитости, ей нравится то, что женщины стали откровенно рассказывать об уколах красоты и пластических операциях.

«Я за ботокс. И я рада, что в наши дни так много известных женщин признаются, что ложились под нож хирурга. Кто бы ни захотел рассказать о пластической операции и поделиться опытом, дайте мне все пароли», — заявила манекенщица.