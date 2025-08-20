52-летняя Хайди Клум в крошечном бикини снялась для глянца

Супермодель и телеведущая Хайди Клум примерила купальник для съемки в глянце. Фото опубликованы в соцсети.
52-летняя Хайди Клум стала героиней нового выпуска журнала Paris Match. На обложке журнала супермодель предстала в бикини оттенка сливочного масла. Телеведущая позировала с взъерошенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость стояла на фоне океана на Сен-Бартелеми. Автором съемки выступил фотограф Антуан Верглас.
В июле Хайди Клум в интервью изданию People рассказала о своем отношении к ботоксу и пластическим операциям. Супермодель призналась, что не против ботокса для сохранения молодости. По словам знаменитости, ей нравится то, что женщины стали откровенно рассказывать об уколах красоты и пластических операциях.
«Я за ботокс. И я рада, что в наши дни так много известных женщин признаются, что ложились под нож хирурга. Кто бы ни захотел рассказать о пластической операции и поделиться опытом, дайте мне все пароли», — заявила манекенщица.