Раскрыты подробности о романе Хью Джекмана и Саттон Фостер

Источник, близкий к Хью Джекману, рассказал о том, на каком этапе находятся отношения актера и его возлюбленной Саттон Фостер. Около семи месяцев назад знаменитости подтвердили, что они состоят в отношениях — Хью и Саттон сходили на романтический ужин в Санта-Монике, а также были замечены рука об руку во время прогулки. Инсайдер сообщил, что спустя время их отношения только «крепнут», а самим влюбленным удалось создать «хороший фундамент».
Аноним также добавил, что звезды с удовольствием поддерживают друг друга и посещают премьеры новых мюзиклов и фильмов. Так, в июле Джекман и Фостер проводили время вместе на ранчо «Canyon» в Леноксе, штат Массачусетс. Актер был «очень рад» посетить выступление Саттон в музыкальном центре, расположенном неподалеку от ранчо. Фостер же, в свою очередь, побывала на премьере Хью в «Radio City Music Hall» в Нью-Йорке.
Джекман и Фостер познакомились в начале 2000-х, когда оба играли в разных бродвейских мюзиклах. Однако отношения завязались лишь в этом году. Хью развелся со своей бывшей женой, Деборрой-Ли Фернесс, в сентябре 2023 года, в то время как Саттон подала на развод с Тедом Гриффином в октябре 2024-го.