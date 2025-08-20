Раскрыты подробности о романе Хью Джекмана и Саттон Фостер

Источник, близкий к Хью Джекману, рассказал о том, на каком этапе находятся отношения актера и его возлюбленной Саттон Фостер. Около семи месяцев назад знаменитости подтвердили, что они состоят в отношениях — Хью и Саттон сходили на романтический ужин в Санта-Монике, а также были замечены рука об руку во время прогулки. Инсайдер сообщил, что спустя время их отношения только «крепнут», а самим влюбленным удалось создать «хороший фундамент».