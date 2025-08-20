Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты подробности о романе Хью Джекмана и Саттон Фостер

Знаменитости перестали скрывать, что состоят в романтическим отношениях
Хью Джекман и Саттон Фостер
Хью Джекман и Саттон ФостерИсточник: Legion-Media.ru

Источник, близкий к Хью Джекману, рассказал о том, на каком этапе находятся отношения актера и его возлюбленной Саттон Фостер. Около семи месяцев назад знаменитости подтвердили, что они состоят в отношениях — Хью и Саттон сходили на романтический ужин в Санта-Монике, а также были замечены рука об руку во время прогулки. Инсайдер сообщил, что спустя время их отношения только «крепнут», а самим влюбленным удалось создать «хороший фундамент».

Аноним также добавил, что звезды с удовольствием поддерживают друг друга и посещают премьеры новых мюзиклов и фильмов. Так, в июле Джекман и Фостер проводили время вместе на ранчо «Canyon» в Леноксе, штат Массачусетс. Актер был «очень рад» посетить выступление Саттон в музыкальном центре, расположенном неподалеку от ранчо. Фостер же, в свою очередь, побывала на премьере Хью в «Radio City Music Hall» в Нью-Йорке.

Джекман и Фостер познакомились в начале 2000-х, когда оба играли в разных бродвейских мюзиклах. Однако отношения завязались лишь в этом году. Хью развелся со своей бывшей женой, Деборрой-Ли Фернесс, в сентябре 2023 года, в то время как Саттон подала на развод с Тедом Гриффином в октябре 2024-го.