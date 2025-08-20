Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда Comedy Woman в откровенном образе вышла в свет с сумкой за 260 тыс. рублей

Актриса Сысоева в откровенном топе вышла в свет с сумкой за 260 тысяч рублей
Надежда Сысоева
Надежда СысоеваИсточник: PersonaStars

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева в откровенном образе вышла в свет с роскошным аксессуаром. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman появилась на открытии дебютной персональной выставки солистки группы IOWA. Для данного мероприятия она выбрала черный топ с глубоким вырезом и облегающие штаны с заниженной талией.

В качестве украшений Сысоева надела кольца, серьги и блестящий браслет. Образ завершила сумка Serpenti Forever East-west от Bulgari. Стоимость похожей модели составляет 3250 долларов (262,5 тысячи рублей).