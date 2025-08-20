Мантуров рассказал, когда выйдет фильм производства России и Индии

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российско-индийский фильм «Жемчуг» готовится к выходу в прокат осенью в рамках совместного кинопроизводства двух стран, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
«Также значимым считаем реализацию совместных проектов в области кинематографии. В конце прошлого года в Нью-Дели и Мумбаи, а в марте текущего года в Казани были организованы фестивали национального кино. В рамках совместного кинопроизводства готовится к выходу в прокат этой осенью российско-индийский фильм “Жемчуг”», — сообщил Мантуров.