Мантуров рассказал, когда выйдет фильм производства России и Индии

«Также значимым считаем реализацию совместных проектов в области кинематографии. В конце прошлого года в Нью-Дели и Мумбаи, а в марте текущего года в Казани были организованы фестивали национального кино. В рамках совместного кинопроизводства готовится к выходу в прокат этой осенью российско-индийский фильм “Жемчуг”», — сообщил Мантуров.