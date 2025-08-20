Причиной смерти актера Белла из «Лило и Стича» стало ожирение

Белл, родившийся в 1979 году в Гонолулу (Гавайи), был известен по ролям в сериалах «Частный детектив Магнум», «Гавайи 5.0». Он также сыграл «Толстяка с мороженым» в фильме «Лило и Стич», премьера которого состоялась весной 2025 года.