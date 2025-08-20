Причиной смерти актера Белла из «Лило и Стича» стало ожирение

Спустя 2 месяца после смерти актера Дэвида Хекили Кенуи Белла стали известны причины его смерти. Одной из основных причин, указанных в медицинском заключении, стало патологическое ожирение.
Белл, родившийся в 1979 году в Гонолулу (Гавайи), был известен по ролям в сериалах «Частный детектив Магнум», «Гавайи 5.0». Он также сыграл «Толстяка с мороженым» в фильме «Лило и Стич», премьера которого состоялась весной 2025 года.
Согласно отчету о вскрытии и токсикологических экспертизах, эксклюзивно полученному изданием People, у артиста было четыре фатальных диагноза: патологическое ожирение, сепсис, острая дыхательная недостаточность, а также гипертоническая и атеросклеротическая болезнь сердца.
Также у Белла был диагностирован дерматит из-за нарушения кровообращения в нижних конечностях и сильные отеки ног из-за скопления жидкости в тканях. Все реанимационные меры, предпринятые врачами, оказались безуспешными.
Токсикологический анализ не выявил в организме следов алкоголя или наркотиков.
Представители полиции Гавайев подтвердили, что расследование смерти завершено и проведено в соответствии со всеми стандартными процедурами. Криминальных составляющих не обнаружено.
О смерти Дэвида Хекили Кенуи Белла стало известно 15 июня. Церемония прощания прошла 9 августа.