Причиной смерти актера Белла из «Лило и Стича» стало ожирение

Также у артиста были другие опасные диагнозы
Дэвид Хекили Кенуи Белл, фото: соцсети
Дэвид Хекили Кенуи Белл, фото: соцсети

Спустя 2 месяца после смерти актера Дэвида Хекили Кенуи Белла стали известны причины его смерти. Одной из основных причин, указанных в медицинском заключении, стало патологическое ожирение.

Белл, родившийся в 1979 году в Гонолулу (Гавайи), был известен по ролям в сериалах «Частный детектив Магнум», «Гавайи 5.0». Он также сыграл «Толстяка с мороженым» в фильме «Лило и Стич», премьера которого состоялась весной 2025 года.

Согласно отчету о вскрытии и токсикологических экспертизах, эксклюзивно полученному изданием People, у артиста было четыре фатальных диагноза: патологическое ожирение, сепсис, острая дыхательная недостаточность, а также гипертоническая и атеросклеротическая болезнь сердца.

Также у Белла был диагностирован дерматит из-за нарушения кровообращения в нижних конечностях и сильные отеки ног из-за скопления жидкости в тканях. Все реанимационные меры, предпринятые врачами, оказались безуспешными.

Токсикологический анализ не выявил в организме следов алкоголя или наркотиков.

Представители полиции Гавайев подтвердили, что расследование смерти завершено и проведено в соответствии со всеми стандартными процедурами. Криминальных составляющих не обнаружено.

О смерти Дэвида Хекили Кенуи Белла стало известно 15 июня. Церемония прощания прошла 9 августа.