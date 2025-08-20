Ричмонд
«Это роль мечты»: юный «Гарри Поттер» впервые рассказал о съемках сериала

Доминик Маклафлин
Доминик Маклафлин

Доминик Маклафлин, получивший главную роль Гарри Поттера в сериале HBO, недавно рассказал о своих впечатлениях от участия в проекте.

«Если честно, то это было несколько сюрреалистично. Я ведь был большим фанатом “Гарри Поттера”. Это же роль мечты, так что я взволнован от того, что исполню ее», — сказал Доминик.

В своем интервью актер подчеркнул, что шанс воплотить на экране одного из самых знаменитых персонажей в истории литературы и кино — это не только огромная честь, но и колоссальная ответственность. Маклафлин отметил, что осознает всю значимость этой роли и стремится достойно представить зрителям образ Гарри Поттера.

Ранее были названы актеры, которые сыграют детей Уизли в новом сериале по «Гарри Поттеру».