Дженнифер Энистон с новым возлюбленным засняли на двойном свидании

Актриса Дженнифер Энистон с возлюбленным Кертисом побывали на ужине с Кортни Кокс
Дженнифер Энистон и Джим Кертис
Дженнифер Энистон и Джим КертисИсточник: Legion-Media.ru / Соцсети

Голливудская актриса Дженнифер Энистон с новым возлюбленным Джимом Кертисом сходили на двойное свидание. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Дженнифер Энистон и Джим Кертис встретились с подругой актрисы Кортни Кокс и ее возлюбленным Джонни Макдэйдом. Папарацци подловили знаменитостей во время ужина на берегу океана в ресторане Nobu в Малибу. Пары засняли, когда они направлялись в свои автомобили.

Слухи о романе Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом возникли в июле. Известно, что актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года. Она лайкала его посты с упражнениями «для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви», а также публикацию, где он призывал «не изолировать себя» от отношений.

Позже инсайдер Daily Mail раскрыл подробности романа Энистон с Кертисом.

«Все их первые свидания проходили у нее в Лос-Анджелесе. Ее дом такой большой, что у них было много зон для исследования: главная гостиная, зона отдыха с телевизором, где она любит играть в настольные игры, например, в “Монополию”, задний двор, бассейн, сад — просто невероятно, насколько он огромен. Здесь также есть просторный домашний спортзал для тренировок», — заявил собеседник таблоида.

По его словам, больше всего времени пара проводила на кухне. Источник отметил, что влюбленным готовили блюда личные повара актрисы.