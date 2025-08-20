Иван Ургант показал редкие фото с падчерицей

Актер и шоумен Иван Ургант показал в соцсети редкие фотографии с падчерицей Эрикой Кикнадзе.
Ургант публично поздравил падчерицу с днем рождения — 18 августа ей исполнилось 25 лет. В честь такого события телеведущий опубликовал совместные фото с Эрикой. На одном из кадров артист обнимал девушку во время прогулки по Нью-Йорку, а на другом они позировали в магазине.
«Вообще-то отец я строгий… Я люблю. 25», — подписал Ургант пост.
Продюсер женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе, они вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На тот момент пару связывали только дружеские отношения, но через десять лет после окончания школы они встретились, и у них завязался роман. По словам шоумена, он не представляет рядом с собой другую женщину.
У супруги Урганта в первом браке родились мальчик Нико и девочка Эрика. Телеведущий рассказывал в интервью, что падчерица жила с ними и он воспитывал ее как родную, а с пасынком смог выстроить теплые дружеские отношения.
У шоумена от Кикнадзе также есть двое детей: Нина и Валерия.