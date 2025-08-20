Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Иван Ургант показал редкие фото с падчерицей

Актер опубликовал фото с падчерицей Эрикой
Иван Ургант показал редкие фото с падчерицей
Иван Ургант показал редкие фото с падчерицейИсточник: www_gazeta_ru

Актер и шоумен Иван Ургант показал в соцсети редкие фотографии с падчерицей Эрикой Кикнадзе.

Ургант публично поздравил падчерицу с днем рождения — 18 августа ей исполнилось 25 лет. В честь такого события телеведущий опубликовал совместные фото с Эрикой. На одном из кадров артист обнимал девушку во время прогулки по Нью-Йорку, а на другом они позировали в магазине.

«Вообще-то отец я строгий… Я люблю. 25», — подписал Ургант пост.

Продюсер женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе, они вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На тот момент пару связывали только дружеские отношения, но через десять лет после окончания школы они встретились, и у них завязался роман. По словам шоумена, он не представляет рядом с собой другую женщину.

У супруги Урганта в первом браке родились мальчик Нико и девочка Эрика. Телеведущий рассказывал в интервью, что падчерица жила с ними и он воспитывал ее как родную, а с пасынком смог выстроить теплые дружеские отношения.

У шоумена от Кикнадзе также есть двое детей: Нина и Валерия.