Музей Победы реконструирует съемки советских фильмов ко Дню кино

«В течение всех выходных на танцевальной площадке гостям предложат разучить ретро-танцы, сфотографироваться с советскими ретро-автомобилями, познакомиться с популярными профессиями середины 20 века. А на концертных площадках пройдут многочисленные музыкальные программы, во время которых прозвучат известные советские песни из фильмов — о войне, о Родине, о любви», — подчеркнули в пресс-службе.