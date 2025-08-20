В Железноводске на кинофестивале представят три премьеры

«Самое важное — это кинопремьеры — фильмы, которые выйдут в прокат в конце сентября, в октябре или ноябре. Их представят режиссеры и исполнители главных ролей. Совершенно бесплатно гости кинофестиваля увидят такие картины, как мелодрама “Сводишь с ума”. Фильм представит Мила Ершова и режиссер Дарья Лебедева. Также мы покажем криминальную комедию Романа Артемьева “Беги”, которую представит режиссер и сценарист. И третья наша премьера — фильм “Колбаса”, его представит любимый всеми Анатолий Журавлев и режиссер фильма», — сказала Мокрицкая.