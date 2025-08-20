В 90-е эти актеры и актрисы блистали на больших экранах, собирали толпы фанатов и казались новыми легендами Голливуда. Их лица были на обложках журналов, их роли обсуждали после премьер, а кассовые сборы казались бесперебойными. Но часть из них ушла из кинобизнеса по собственной воле, других сломала система, а кто-то просто выбрал тихую жизнь. Вспомним тех, чьи имена когда-то были у всех на слуху, а теперь вызывают легкое недоумение: «О, точно, был же такой!»