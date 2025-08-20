В 90-е эти актеры и актрисы блистали на больших экранах, собирали толпы фанатов и казались новыми легендами Голливуда. Их лица были на обложках журналов, их роли обсуждали после премьер, а кассовые сборы казались бесперебойными. Но часть из них ушла из кинобизнеса по собственной воле, других сломала система, а кто-то просто выбрал тихую жизнь. Вспомним тех, чьи имена когда-то были у всех на слуху, а теперь вызывают легкое недоумение: «О, точно, был же такой!»
1. Скит Ульрих: актер хорроров, ставший отцом на полный рабочий день
В 90-е его лицо ассоциировалось с мистикой: «Крик», «Колдовство» — Скит Ульрих казался новым Джонни Деппом. Но на пике карьеры он сделал неожиданный выбор: отказался от ролей ради близнецов, появившихся у него в 2001 году. Голливуд шумел, а Скит учился готовить завтраки и водил детей в садик.
Сегодня Ульрих по-прежнему снимается, но уже без былой гонки за успехом. В интервью актер признался: единственный образ, который для него важнее всего — это роль отца. И, кажется, в этой мелодраме он оказался куда убедительнее, чем в самых жутких хоррорах.
2. Стюарт Таунсенд: несостоявшийся Арагорн
Его имя могло навсегда войти в историю кино: именно Стюарт Таунсенд должен был сыграть Арагорна в культовой саге «Властелин колец». Он репетировал месяцами, жил образом, а потом… за день до начала съемок его заменили Вигго Мортенсеном. Голливудский кошмар, от которого хочется проснуться.
Стюарт до сих пор считает, что его просто «слили» из-за несовпадения видения роли. После такого удара карьера Таунсенда так и не вышла на прежний уровень. Возможно, это и есть тот самый случай, когда один поворот судьбы решает все — и в титрах твое имя уже не выглядит так впечатляюще.
3. Рик Моранис: «уменьшил детей» и исчез сам
В 80-е и 90-е он был вездесущим — «Охотники за привидениями», «Флинтстоуны», культовое «Дорогая, я уменьшил детей». Его игра была по-домашнему теплой. Но когда жена артиста умерла, Рик оставил карьеру ради воспитания двоих детей.
Голливуд ждал его возвращения, но Моранис выбрал тишину. Только недавно он снова появился в новых проектах — и для многих зрителей это было словно визит старого друга, который ушел, но не предал себя.
4. Джейми Уолтерс: звезда «Беверли-Хиллз», ставший пожарным
В 90-х Джейми Уолтерс был лицом мелодрам и лидером музыкальных хит-парадов. Но роль абьюзивного парня Донны Мартин в «Беверли-Хиллз 90210» сыграла против него: зрители перестали отделять персонажа от актера, и предложений становилось все меньше.
Уолтерс не стал цепляться за Голливуд — и ушел в пожарные. Теперь он тушит настоящие пожары, а не вымышленные, и признается: это работа, которой гордятся его дети. Может, Джейми и потерял шанс на вечную славу, но обрел реальное уважение.
5. Бриджит Фонда: «Слишком приятно быть обычным человеком»
Наследница актерской династии, одна из самых ярких звезд 90-х могла бы построить блистательную карьеру. Но в 2000-х после аварии и неудачного проекта Бриджит Фонда просто… исчезла.
Когда ее недавно поймали папарацци, изменившаяся до неузнаваемости Фонда на вопрос о продолжении пути киноактрисы ответила просто: «Мне слишком приятно быть обычным человеком». Так что иногда уход в тень — лучший способ сохранить себя.
6. Лили Собески: девочка с грустными глазами
Она выглядела как новая Жанна д’Арк Голливуда: «Столкновение с бездной», «Нецелованная» — Лили Собески была везде. Но слишком ранняя и взрослая ответственность, а также ощущение, что «продаешь себя» ради славы, сделали свое дело.
Сегодня Лили — художница, мать, и в ее словах звучит спокойствие. Голливудские роли остались позади, а ее картины — это новые истории, которые она рассказывает уже без софитов.
7. Джейсон Патрик: актер, который сбежал от славы
Он встречался с Джулией Робертс, и этого хватило, чтобы однажды проснуться «одним из самых обсуждаемых парней в мире». Для закрытого и гордого Джейсона Патрика роль бойфренда «Красотки» оказалась невыносимой.
Джейсон до сих пор снимается, но он никогда не стремился к голливудскому олимпу. Его кредо звучит так: «Лучше анонимность, чем публичность». И, пожалуй, в этом есть определенная мудрость.
8. Эдвард Ферлонг: мальчик из «Терминатора», который не справился
В 13 лет он стал культовым Джоном Коннором, кумиром подростков. Но, повзрослев, Эдвард Ферлонг не выдержал этого бремени — запрещенные вещества, скандалы, тюремные хроники. Голливуд отвернулся от него, и имя актера все чаще звучало в криминальных сводках.
Попытка вернуться на экран в сиквеле «Терминатор: Темные судьбы» (2019) звезде 90-х не помогла. История Ферлонга — горькое напоминание о том, как быстро подростковая слава может превратиться в личный кошмар.
9. Кари Вурер: та самая девушка из «Анаконды»
В 90-х ее помнили все: «Худеющий», «Анаконда», эпизоды в «Беверли-Хиллз 90210». Она была лицом десятилетия. Но дальше — тишина. Голливуд отпустил ее, и теперь Кари Вурер живет спокойной жизнью, иногда снимаясь в сериалах.
Социальные сети Вурер наполнены домашними кадрами: она показывает, что можно оставаться актрисой и при этом быть хорошей мамой. В ее истории нет драмы, но есть счастливый финал — жизнь без вечной погони.
Эти девять историй — как кинолента о том, что слава не гарантирует счастья. Одни звезды выбрали семью, другие сломались под давлением, кто-то сознательно отказался от света прожекторов. Голливуд быстро предает забвению, но для нас эти лица навсегда останутся частью 90-х.