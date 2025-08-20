Звезда «Бумера» увез детей из России после развода с их матерью

Для поклонников развод пары стал неожиданностью. Еще в 2024 году Мерзликин давал интервью Светлане Бондарчук и заявлял, что влюблен в супругу так же, как и в день знакомства. Артист впервые увидел Анну Осокину (в девичестве. — «Газета.Ru») 9 мая у общих друзей и «опешил» от ее красоты. Через девять месяцев пара вновь встретилась у общего приятеля, и там женщина обратила внимание на актера, который «забавно шутил», привлекая ее внимание, а через год они поженились.