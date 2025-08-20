Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Бумера» увез детей из России после развода с их матерью

Андрей Мерзликин отправился с детьми на отдых в Казахстан
Звезда «Бумера» увез детей из России после развода с их матерью
Звезда «Бумера» увез детей из России после развода с их матерьюИсточник: www_gazeta_ru

Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин увез детей из России после развода с их матерью. Актер признался подписчикам в соцсети, что они находятся в Казахстане и живут в горах.

Артист опубликовал фото с 16-летней Серафимой, 14-летней Евдокией и 9-летним Макаром.

15 июня 2025 года стало известно, что актер подал иск о расторжении брака со своим пиар-менеджером Анной Мерзликиной. Тогда же начали появляться слухи о неверности звезды «Бумера». Ему приписали роман с несколькими коллегами, с которыми он снимался в последнее время. Однако позже бизнесвумен опровергла эти домыслы, назвав экс-супруга честным и порядочным мужчиной. В День семьи, любви и верности бывшая пара получила официальные документы о разводе после 19 лет брака.

У экс-супругов четверо общих детей. Помимо дочерей и сына, они воспитали первенца Федора, который родился в 2006 году.

Для поклонников развод пары стал неожиданностью. Еще в 2024 году Мерзликин давал интервью Светлане Бондарчук и заявлял, что влюблен в супругу так же, как и в день знакомства. Артист впервые увидел Анну Осокину (в девичестве. — «Газета.Ru») 9 мая у общих друзей и «опешил» от ее красоты. Через девять месяцев пара вновь встретилась у общего приятеля, и там женщина обратила внимание на актера, который «забавно шутил», привлекая ее внимание, а через год они поженились.