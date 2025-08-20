Звезда «Бумера» увез детей из России после развода с их матерью

Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин увез детей из России после развода с их матерью. Актер признался подписчикам в соцсети, что они находятся в Казахстане и живут в горах.
Артист опубликовал фото с 16-летней Серафимой, 14-летней Евдокией и 9-летним Макаром.
15 июня 2025 года стало известно, что актер подал иск о расторжении брака со своим пиар-менеджером Анной Мерзликиной. Тогда же начали появляться слухи о неверности звезды «Бумера». Ему приписали роман с несколькими коллегами, с которыми он снимался в последнее время. Однако позже бизнесвумен опровергла эти домыслы, назвав экс-супруга честным и порядочным мужчиной. В День семьи, любви и верности бывшая пара получила официальные документы о разводе после 19 лет брака.
У экс-супругов четверо общих детей. Помимо дочерей и сына, они воспитали первенца Федора, который родился в 2006 году.
Для поклонников развод пары стал неожиданностью. Еще в 2024 году Мерзликин давал интервью Светлане Бондарчук и заявлял, что влюблен в супругу так же, как и в день знакомства. Артист впервые увидел Анну Осокину (в девичестве. — «Газета.Ru») 9 мая у общих друзей и «опешил» от ее красоты. Через девять месяцев пара вновь встретилась у общего приятеля, и там женщина обратила внимание на актера, который «забавно шутил», привлекая ее внимание, а через год они поженились.