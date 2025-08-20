Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Романович рассказал правду о жизни в эмиграции

Актер заметил, что период жизни в чужих странах был непростым для его семьи
Сергей Романович
Сергей РомановичИсточник: Starface.ru

Сергей Романович вспомнил о том, что ему и его семье пришлось пережить во время эмиграции. Недавно, после продолжительной жизни заграницей, актер вернулся на родину.

«Первый год после рождения дочки (в этом время Романович с женой жил в Саудовской Аравии — прим. Ред.), в ковидной изоляции, фактически в чужой для себя стране, в пустыне, был непростым», — поделился 33-летний артист.

Сергей Романович и Елизавета Зуева
Сергей Романович и Елизавета ЗуеваИсточник: Соцсети

Сложным для актера было и время в Америке, куда он улетел подавать документы на визу, а супруга, фитнес-блогер Елизавета Зуева, осталась одна с дочкой, «с тревожными мыслями».

Актер рассказал, что его возвращению в Россию все рады. Особенно родители, которые, по словам Романовича, тяжело переживали его уход из профессии.

«Мой отъезд стал для них ударом. А возвращение — большим счастьем», — добавил артист.

Во время жизни заграницей Романович не снимался в кино. Вернувшись в Россию, Сергей сыграл главную роль в сериале «Хутор» и принял участие в телешоу «Мастер игры».