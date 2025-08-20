Сергей Романович вспомнил о том, что ему и его семье пришлось пережить во время эмиграции. Недавно, после продолжительной жизни заграницей, актер вернулся на родину.
«Первый год после рождения дочки (в этом время Романович с женой жил в Саудовской Аравии — прим. Ред.), в ковидной изоляции, фактически в чужой для себя стране, в пустыне, был непростым», — поделился 33-летний артист.
Сложным для актера было и время в Америке, куда он улетел подавать документы на визу, а супруга, фитнес-блогер Елизавета Зуева, осталась одна с дочкой, «с тревожными мыслями».
Актер рассказал, что его возвращению в Россию все рады. Особенно родители, которые, по словам Романовича, тяжело переживали его уход из профессии.
«Мой отъезд стал для них ударом. А возвращение — большим счастьем», — добавил артист.
Во время жизни заграницей Романович не снимался в кино. Вернувшись в Россию, Сергей сыграл главную роль в сериале «Хутор» и принял участие в телешоу «Мастер игры».