Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Высоцкая публично поздравила Андрея Кончаловского с 88-летием

Актриса записала трогательное обращение к супругу в соцсети
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, фото: соцсети
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, фото: соцсети

Юлия Высоцкая публично поздравила своего мужа, Андрея Кончаловского, с 88-летием. В личном блоге актриса опубликовала видео, в котором она сидела на пороге дома. Знаменитость была одета в легкое черное платье в горошек на тонких бретелях и кожаные сандалии.

«У нас сегодня такой хороший день — родился мой муж. Он не хочет общения в соцсетях, но я хочу все равно с вами поделиться нашим настроением. Да здравствует мой Кончаловский! Ура, ура, ура!», — сказала Высоцкая.

Ранее Кончаловский тоже публично поздравил жену с 52-летием. Он назвал Высоцкую «женщиной своей жизни», а также заявил, что «не знает человека, который готов немедленно помочь в чем бы ни было, кому угодно».

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1997 году на «Кинотавре». Через год пара сыграла свадьбу. В этом браке у них родились дочь Мария и сын Петр.