Юлия Высоцкая публично поздравила своего мужа, Андрея Кончаловского, с 88-летием. В личном блоге актриса опубликовала видео, в котором она сидела на пороге дома. Знаменитость была одета в легкое черное платье в горошек на тонких бретелях и кожаные сандалии.
«У нас сегодня такой хороший день — родился мой муж. Он не хочет общения в соцсетях, но я хочу все равно с вами поделиться нашим настроением. Да здравствует мой Кончаловский! Ура, ура, ура!», — сказала Высоцкая.
Ранее Кончаловский тоже публично поздравил жену с 52-летием. Он назвал Высоцкую «женщиной своей жизни», а также заявил, что «не знает человека, который готов немедленно помочь в чем бы ни было, кому угодно».
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1997 году на «Кинотавре». Через год пара сыграла свадьбу. В этом браке у них родились дочь Мария и сын Петр.